Лукашенко поздравил коллектив Витебского медуниверситета с 85-летием со дня основания вуза

На занятиях. Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета с 85-летием со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства констатировал, что отечественная медицина в последние десятилетия динамично развивается, демонстрирует значительные успехи в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения населения. Осваиваются передовые технологии, создаются новые лекарственные препараты. "В этом большая заслуга университета, который бережно сохраняет лучшие традиции образования и науки, активно развивает международное сотрудничество, обеспечивает высокий уровень знаний и качество подготовки кадров", - говорится в поздравлении.

Президент поблагодарил коллектив учреждения за высокий профессионализм, безграничную преданность своему делу и постоянное стремление к совершенствованию. "Историю вуза создавали выдающиеся педагоги и выпускники - известные деятели различных отраслей, лауреаты престижных государственных премий и наград, академики, руководители эффективных предприятий", - отметил Александр Лукашенко.-0-