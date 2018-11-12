Лукашенко поздравил команду Беларуси по самбо с успешным выступлением на чемпионате мира

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду Беларуси по борьбе самбо с успешным выступлением на чемпионате мира. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Проявив спортивное мастерство, твердый характер, терпение и настойчивость, вы подтвердили высокий уровень белорусской школы этого вида борьбы и показали хороший пример для спортсменов, ведущих подготовку к II Европейским играм 2019 года в Минске", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил особую признательность Светлане Тимошенко и Татьяне Мацко, которые защитили титулы лучших самбисток планеты в своих весовых категориях.
Президент также пожелал спортсменам крепкого здоровья и новых побед.-0-
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