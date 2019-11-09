Лукашенко поздравил короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что расширение белорусско-камбоджийского сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере, положительно отразится на развитии наших стран", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства пожелал королю Камбоджи крепкого здоровья и дальнейших успехов, а дружественному народу этой страны - мира и благополучия.-0-