Лукашенко поздравил Кучму с Днем независимости Украины

Александр Лукашенко и Леонид Кучма. Фото из архива

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента благотворительного фонда "Украина" Леонида Кучму с Днем независимости Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Между Республикой Беларусь и Украиной традиционно существуют конструктивные отношения, основанные на совместной истории, взаимном уважении и надежных братских связях", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко с благодарностью отметил личный вклад Леонида Кучмы в укрепление дружбы и успешного взаимодействия двух стран. "Уверен, что белорусско-украинское партнерство будет и далее неизменно расширяться на благо наших народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Леониду Кучме здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.-0-