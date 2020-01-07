Лукашенко поздравил Курца с назначением Федеральным канцлером Австрии

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Себастьяна Курца с назначением на должность Федерального канцлера Австрийской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что деятельность нового правительства под вашим руководством будет способствовать сохранению стабильности в стране, дальнейшему укреплению экономического положения Австрии, ее позиций в Европе и мире", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят конструктивный подход Себастьяна Курца к развитию двусторонних отношений, которые в последние годы вышли на качественно новый уровень. "Углубление политических, экономических и гуманитарных связей полностью отвечает интересам наших государств и народов, - подчеркнул Президент. - Рассчитываю на продолжение плодотворного и доверительного диалога с вами для расширения взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Веной".-0-