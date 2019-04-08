Лукашенко поздравил Лаптева с убедительной победой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике Геннадия Лаптева с убедительной победой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

"Ты впервые вышел на помост взрослых соревнований континентального первенства и сразу же показал высочайший уровень спортивного мастерства. Пусть этот яркий дебют вдохновляет тебя и станет первой ступенькой на пути к олимпийским вершинам!" - говорится в поздравлении.

Глава государства также пожелал спортсмену и всей национальной команде по тяжелой атлетике крепкого здоровья, удачи и новых свершений.

Как сообщалось, белорусский спортсмен Геннадий Лаптев (весовая категория 61 кг) завоевал золотую награду на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия). В сумме двоеборья (рывке и толчке) он показал лучший результат на континентальном форуме - 286 кг (133+153), установив также новый рекорд Беларуси.-0-