Лукашенко поздравил летчика-космонавта Алексея Леонова с днем рождения

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша жизнь - яркий пример героического и самоотверженного служения во благо Отечества. Несколько поколений мальчишек и девчонок, равняясь на Вас, убедились, что целеустремленность и упорный труд приводят к исполнению самой смелой мечты", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси знают и глубоко уважают Алексея Леонова как достойного представителя легендарного отряда советских космонавтов, невероятно мужественного человека, который первым шагнул в открытый космос и совершил прорыв в мировой истории освоения внеземного пространства.

"Неоценим и Ваш вклад в популяризацию космонавтики: научно-популярные книги и живописные полотна рассказывают жителям Земли про освоение удивительной и безграничной Вселенной, одновременно напоминая о том, какой прекрасной является наша родная планета, - констатировал Президент. - Убежден, что Ваши авторитет и активная гражданская позиция всегда будут служить укреплению дружественных взаимоотношений между братскими народами Беларуси и России".

Александр Лукашенко пожелал Алексею Леонову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в творчестве и достижении новых высот.-0-