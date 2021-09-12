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Президент
12 сентября 2021, 07:00

Лукашенко поздравил летчиков 116-й штурмовой авиабазы с 80-летием части

Фото из архива
Фото из архива

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 116-й гвардейской штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы с 80-летием со дня образования части. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что боевая история авиабазы началась в судьбоносном 1941 году. "Во время Великой Отечественной войны, сражаясь с врагом на Ленинградском, Брянском, Воронежском, Сталинградском и Центральном фронтах, летчики 563-го истребительного полка, правопреемником которого является 116-я штурмовая авиационная база, покрыли себя немеркнущей славой. Особая страница летописи части - участие авиаполка в освобождении Беларуси", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что военнослужащие 116-й авиабазы, наследники этих победных традиций, проявляя беспримерное мужество и высокий профессионализм, сегодня честно и самоотверженно выполняют свой воинский долг. "Личный состав авиабазы успешно осваивает новейшую технику, постоянно совершенствует летное мастерство, на должном уровне решает поставленные задачи по укреплению обороноспособности страны и обеспечению мирной жизни граждан", - отметил белорусский лидер.

Президент поблагодарил личный состав части за службу и пожелал военнослужащим крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых достижений в ратном труде на благо Беларуси.-0-

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