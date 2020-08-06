6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В нашей стране славная история этого рода специальных войск насчитывает почти 150 лет. В ней были сражения, подвиги, самоотверженное служение Родине в военное и мирное время", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что особой героической страницей стал вклад железнодорожных формирований в победу в Великой Отечественной войне. Значимо также участие воинов-железнодорожников в восстановлении транспортной инфраструктуры в послевоенное время, в строительстве новых объектов в суверенной Беларуси.

"Сегодня мы с благодарностью вспоминаем ветеранов, которые передали потомкам лучшие традиции: истинный патриотизм, воинскую честь, верность присяге. Убежден, что нынешнее поколение личного состава транспортных войск достойно продолжает нести службу, поддерживая обороноспособность Вооруженных Сил и обеспечивая национальную безопасность государства", - подчеркнул Президент.-0-