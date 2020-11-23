Лукашенко поздравил Мадуро с днем рождения

Николас Мадуро. Фото из архива
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Я хорошо осведомлен о ваших усилиях по проведению внутринационального диалога в целях нормализации ситуации в Венесуэле. Надеюсь, что скоро они позволят преодолеть те трудности, с которыми столкнулось государство", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что интересам Беларуси и Венесуэлы и их народов, безусловно, отвечало бы дальнейшее расширение многопланового двустороннего сотрудничества, конструктивного взаимодействия на международной арене.-0-