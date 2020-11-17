Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах Президента Молдовы

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах Президента Республики Молдова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За продолжительный период взаимодействия Минску и Кишиневу удалось накопить значительный опыт в различных сферах. Надеюсь, что он будет востребован для дальнейшего развития наших стран, - говорится в поздравлении. - Беларусь всегда была и остается ответственным партнером. Рассчитываю, что при вашем содействии нам удастся обогатить двусторонние отношения новыми созидательными инициативами на благо белорусского и молдавского народов".

Александр Лукашенко пожелал Майе Санду доброго здоровья, а ее соотечественникам - мира, стабильности и прогресса.-0-