Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением главой Мальтийского ордена

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением на пост Лейтенанта Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность Марко Луццаго во главе ордена будет содействовать расширению поддержки в обществе базовых ценностей - милосердия, сострадания, справедливости и мира.

"В Беларуси высоко ценят инициативы по оказанию гуманитарной, медицинской и социальной помощи учреждениям и жителям нашей страны. Существенное значение имеет многолетнее сотрудничество в деле борьбы с торговлей людьми, - говорится в поздравлении. - Минск открыт для предложений по укреплению связей с Мальтийским орденом и будет способствовать реализации всех конструктивных идей".

Александр Лукашенко пожелал Марко Луццаго доброго здоровья и успешного выполнения высокой миссии.-0-