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17 ноября 2020, 18:08

Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением главой Мальтийского ордена

Фото orderofmalta.int
Фото orderofmalta.int

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением на пост Лейтенанта Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность Марко Луццаго во главе ордена будет содействовать расширению поддержки в обществе базовых ценностей - милосердия, сострадания, справедливости и мира.

"В Беларуси высоко ценят инициативы по оказанию гуманитарной, медицинской и социальной помощи учреждениям и жителям нашей страны. Существенное значение имеет многолетнее сотрудничество в деле борьбы с торговлей людьми, - говорится в поздравлении. - Минск открыт для предложений по укреплению связей с Мальтийским орденом и будет способствовать реализации всех конструктивных идей".

Александр Лукашенко пожелал Марко Луццаго доброго здоровья и успешного выполнения высокой миссии.-0-

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