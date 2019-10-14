Лукашенко поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием Президентом Кубы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с избранием на должность Президента Республики Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что вы сможете сохранить и приумножить достижения кубинского государства, стать гарантом обороны интересов народа, будете последовательно отстаивать право страны на самостоятельное развитие", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Минске с уважением и симпатией наблюдают за важными преобразованиями на Кубе, которые проходят при полной поддержке и участии всех граждан. Глава государства убежден, что результаты этих процессов будут способствовать устойчивому прогрессу.

"Подтверждаю, что Беларусь для Кубы является хорошим и надежным другом. Рассчитываю, что плодотворное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжит динамично расширяться", - подчеркнул Президент.-0-