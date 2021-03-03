Лукашенко поздравил Мишустина с 55-летием

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с 55-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений.

Михаил Владимирович Мишустин возглавляет правительство Российской Федерации с 16 января 2020 года. До этого на протяжении 10 лет был руководителем Федеральной налоговой службы России. Также является председателем Совета Министров Союзного государства - исполнительного органа этого интеграционного объединения.-0-