Лукашенко поздравил Митрополита Вениамина с днем рождения

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваше архипастырское служение является непреложным духовным ориентиром для верующих, вдохновляет их на созидание, помощь ближнему, стремление к идеалам добра и милосердия, - говорится в поздравлении. - Пусть ваши благородные труды и молитвенная поддержка и в дальнейшем объединяют людей во имя мира и справедливости, содействуют сохранению христианских традиций, росту авторитета Белорусской православной церкви в государстве и обществе".

Белорусский лидер пожелал Патриаршему Экзарху здоровья, неиссякаемой энергии, многих плодотворных лет жизни и успехов в неустанной деятельности во славу церкви и Отечества.-0-