Лукашенко поздравил Нану Акуфо-Аддо с переизбранием на пост Президента Ганы

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Нану Акуфо-Аддо с переизбранием на пост Президента Республики Гана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что Ваша работа в качестве руководителя государства будет направлена на решение актуальных экономических и социальных задач", - говорится в поздравлении.

Глава государства с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений Беларуси и Ганы. "Приобретенный опыт сотрудничества создает отличные перспективы для активизации двусторонних связей в политической, торговой и гуманитарной отраслях. Надеюсь на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия на пользу народов обеих стран", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Нане Акуфо-Аддо доброго здоровья и новых успехов в политической карьере.-0-