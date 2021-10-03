Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днем германского единства

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем германского единства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Объединение вашей страны, искусственно разделенной на протяжении долгих лет, стало одним из символов окончания холодной войны, - отметил глава государства. - Это знаменательное событие позволило начать новую страницу в истории всей Европы".
"Уверен, что немцы хорошо знают цену народного единства и государственности. Поэтому жители вашей страны в состоянии понять и поддержать стремление белорусов к сохранению суверенитета и независимости, - подчеркнул Александр Лукашенко. - С учетом трагического наследия прошлого Минск и Берлин много сделали для примирения и сближения за последние три десятилетия".
Президент убежден, что в скором времени будут найдены возможности, чтобы преодолеть существующие разногласия и стереотипы, возобновить диалог, а также выйти на новый этап конструктивного сотрудничества.
Глава государства пожелал многонациональному германскому народу толерантности, безоблачного мирного неба и уверенности в завтрашнем дне.-0-