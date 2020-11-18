Лукашенко поздравил народ Латвии с национальным праздником и предложил сохранять добрососедские отношения

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил жителей Латвии с 102-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер отметил, что независимость и суверенитет являются неотъемлемыми условиями становления национального сознания и истинным фундаментом каждого государства. А сбережение этих наиважнейших ценностей означает сохранение веры в будущее для своего народа.

"В современных обстоятельствах независимо от политической и экономической конъюнктуры, несмотря на безжалостные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются все страны мира, именно ближайшие соседи должны сохранить ценность человеческих связей, экономических и гуманитарных контактов, - говорится в поздравлении. - Белорусов и латышей издревле объединяли братские, добрососедские отношения, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений. Не позволим это испортить и разрушить! Только вместе, в согласии и мире, мы сумеем преодолеть все трудности и невзгоды".

Александр Лукашенко пожелал дружественному латвийскому народу безоблачного неба, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.-0-