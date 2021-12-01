1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народ Румынии с Национальным днем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В первой половине двадцатого столетия произошли действительно знаковые события для Беларуси и Румынии. Именно тогда осуществились наши мечты о национальном единстве, - отметил глава государства. - Глядя в будущее, всегда стоит помнить прошлое. Известный румынский политический деятель Николае Йорга предостерегал: "Народ, который не знает своей истории, похож на дитя, которое не знает своих родителей".

Президент считает, что сегодня очень важно беречь традиции, независимость и целостность своего государства, потому что это самое ценное, что мы можем передать своим потомкам.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в конструктивном развитии двусторонних отношений на принципах партнерства, доверия и уважения. "Беларусь и в дальнейшем будет содействовать расширению торгово-экономического, межрегионального сотрудничества с Румынией, а также взаимодействию между научными, образовательными и культурными учреждениями двух стран", - отметил глава государства.

"Надеюсь, что со временем дружественные отношения между нашими странами будут только укрепляться", - подчеркнул Президент Беларуси и пожелал народу Румынии мира, благополучия и согласия. -0-