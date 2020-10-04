Анатолий Алай. Фото sb.by
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Анатолия Алая с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваша богатая творческая биография и преданное служение искусству вызывают искреннее уважение. Вы по праву являетесь мастером, незабываемые, трогательные и эмоционально богатые работы которого создают золотой фонд отечественного кинематографа", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что яркий талант и профессионализм Анатолия Алая еще долгие годы будут примером для многих поколений. Президент пожелал ему крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья и благополучия.-0-