14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Арнольда Помазана с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Благодаря многогранному таланту и большой актерской востребованности вы сделали значительный вклад в развитие белорусского театра и кино. Созданные вами яркие образы в театральных постановках и художественных фильмах, которые завоевали широкое зрительское признание, проникнуты глубоким знанием человеческих характеров и безупречным артистическим вкусом, - говорится в поздравлении. - Ваша чрезвычайно богатая творческая биография и преданное служение сцене являются отличным примером для молодежи, вызывают уважение коллег и восхищение многочисленных поклонников".
Александр Лукашенко пожелал Арнольду Помазану крепкого здоровья, неисчерпаемой творческой энергии и новых интересных ролей.-0-
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