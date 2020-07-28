28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваша богатая творческая биография и преданное служение сцене вызывают искреннее уважение и благодарность многочисленных поклонников.

Яркий талант и высокий профессионализм по праву заслужили признание коллег и искреннюю любовь зрителей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Григорию Белоцерковскому, чтобы его неисчерпаемая энергия и в дальнейшем дарила радостные минуты любителям театрального искусства, пополняла сокровищницу отечественной культуры.-0-

Народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковскому исполняется 75 лет Актер заслужил искреннюю любовь зрителей и огромное уважение коллег. Он и сейчас полон сил и энергии - работает с молодыми артистами, проводит творческие встречи со зрителями.