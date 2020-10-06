Юрий Троян во время репетиции. Фото из архива
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
"Своей активной творческой деятельностью и трудоспособностью вы завоевали всенародную любовь и уважение, сделали важный вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций белорусского балета", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что неутомимое стремление артиста поддерживать талантливую молодежь и воспитывать замечательных танцовщиков заслуживает высокой оценки.
Александр Лукашенко пожелал Юрию Трояну крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, вдохновения и благополучия.-0-