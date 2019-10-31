31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваша богатая творческая биография и преданное служение сцене вызывают искреннее уважение и благодарность многочисленных поклонников. Яркий талант и высокий профессионализм всегда находят отклик в сердцах зрителей и являются настоящей гордостью знаменитой коласовской сцены, - говорится в поздравлении. - Особого уважения заслуживает то, что вы щедро делитесь с молодым поколением секретами своего мастерства, накопленными знаниями и опытом".

Александр Лукашенко пожелал Тадеушу Кокштысу крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья и благополучия. "Пускай и в дальнейшем ваша неисчерпаемая энергия дарит радостные минуты любителям театрального искусства, наполняет сокровищницу отечественной культуры", - подчеркнул глава государства.-0-