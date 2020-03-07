7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Василия Раинчика с 70-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваша плодотворная деятельность прошла испытание временем, стала культурным достоянием Беларуси и продолжает служить эталоном профессионального мастерства", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что самобытный талант и преданность своему делу позволили Василию Раинчику создавать музыкальные шедевры, которые стали настоящими визитными карточками белорусской эстрады.

"Уверен, что вы еще долгие годы будете радовать многочисленных поклонников интересными творческими проектами", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-