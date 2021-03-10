Владимир Гостюхин. Фото из архива
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина с 75-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.
"Вы один из самых популярных артистов Беларуси. Человек с твердой гражданской позицией, настоящий патриот", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что огромный талант, многогранное мастерство и поразительная внутренняя энергия позволили Владимиру Гостюхину создать галерею запоминающихся образов и характеров, которые приняты публикой и признаны профессионалами.
"Пусть ваше замечательное творчество и впредь приносит поклонникам радость и хорошее настроение", - пожелал артисту Президент.-0-