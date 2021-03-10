10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 95-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Благодаря уникальному таланту композитора и музыканта вы заслужили огромное признание публики. Несколько поколений выросли на созданных вами многочисленных произведениях для мультипликационных и кинофильмов. Эстрадные песни вашего авторства помогли раскрыть новые грани таланта популярных артистов", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят творчество Александра Зацепина. Президент пожелал, чтобы оно и в дальнейшем способствовало укреплению культурных связей между братскими народами обеих стран.-0-

Народному артисту России Александру Зацепину исполняется 95 лет