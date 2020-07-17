17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы занимаете особое место в истории современного искусства как автор множества музыкальных работ, завоевавших сердца тысяч людей. Созданные вами яркие и незабываемые произведения наполнены оптимизмом, созидательной энергией и любовью", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что творческая деятельность композитора и впредь будет радовать многочисленных поклонников и способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и Россией.

Александр Лукашенко пожелал Алексею Рыбникову долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия.-0-