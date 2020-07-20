20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Давида Тухманова с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Многогранный талант и высочайший профессионализм позволили вам стать одним из выдающихся композиторов современности. Умение найти путь к сердцу слушателя явилось основой для создания музыки, ставшей классикой отечественного и мирового искусства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Давиду Тухманову доброго здоровья, успехов, счастья и благополучия. "Пусть ваши работы и впредь дарят публике радость и вдохновение, способствуют укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", - подчеркнул глава государства.-0-