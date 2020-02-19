19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Природное дарование, безграничная преданность сцене снискали вам заслуженную любовь и уважение публики и коллег, нашли живой отклик в сердцах миллионов поклонников из разных стран, - говорится в поздравлении. - Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства".

Президент выразил уверенность, что творчество артиста и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России.-0-