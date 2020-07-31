31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"На белорусской земле вас знают и любят как многогранную личность, замечательного телеведущего, артиста, продюсера и сценариста. Благодаря природному обаянию, широкому диапазону творческих возможностей и искрометному чувству юмора вы заслужили истинное признание многочисленных поклонников и профессионалов", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность артиста и в дальнейшем будет дарить благодарной публике радость и хорошее настроение, способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.

Александр Лукашенко пожелал Леониду Якубовичу доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений.-0-