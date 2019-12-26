Лукашенко поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летием

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 70-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы по праву принадлежите к числу выдающихся актеров, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства. Созданные вами яркие, запоминающиеся образы неизменно находят живой отклик в сердцах зрителей, покоряют многочисленных поклонников разных поколений своей жизнеутверждающей силой", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Михаила Боярского любят и знают как замечательного человека, каждая встреча с которым - настоящий праздник хорошего настроения. "Убежден, что ваш многогранный талант еще долгие годы будет дарить радость любителям театра и кино, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", - отметил Президент.

Он пожелал юбиляру доброго здоровья, счастья, благополучия и реализации намеченных планов.-0-