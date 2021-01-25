25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Вячеслава Добрынина с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы создали множество прекрасных произведений, которые стали классикой музыкальной эстрады. Многогранный талант композитора и исполнителя, неиссякаемая созидательная энергия снискали заслуженное народное признание и уважение коллег не только в России, но и далеко за ее пределами, - говорится в поздравлении. - В Беларуси вас знают и ценят как человека, увлеченного любимым делом и неустанно стремящегося к покорению новых профессиональных вершин".

Александр Лукашенко пожелал Вячеславу Добрынину доброго здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.-0-