7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вас знают и ценят как увлеченного любимым делом режиссера, талантливого сценариста, продюсера и патриотично настроенного политического деятеля. Вами создано множество образов и уникальных произведений, которые запали в сердце зрителю неповторимой индивидуальностью, искренностью, выразительностью и тонким юмором", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал артисту доброго здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, счастья и благополучия. "Пусть ваша многогранная деятельность и в дальнейшем приносит людям радость, способствует воспитанию подрастающих поколений, упрочению сотрудничества в сфере культуры между нашими странами", - отметил Александр Лукашенко.-0-