6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Андриса Лиепу с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вашим ярким и неподражаемым работам рукоплещут лучшие мировые залы. Вы по праву принадлежите к прославленным мастерам культуры, снискавшим глубокую зрительскую любовь и уважение коллег - профессионалов сцены", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что белорусская публика хорошо знает и высоко ценит творчество Андриса Лиепы. "Уверен, что ваша плодотворная деятельность будет и впредь способствовать упрочению дружбы и культурных связей между народами Беларуси и России", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Андрису Лиепе крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых свершений, счастья и благополучия.-0-