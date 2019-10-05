5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Михайлова с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уникальный талант и высокое сценическое мастерство помогли вам создать множество ярких, незабываемых образов и характеров. Блестящие актерские работы, отличающиеся поразительной энергией и особым внутренним достоинством, по праву заслужили признание в профессиональной среде и искреннюю любовь зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Александра Михайлова знают и ценят как замечательного артиста и прекрасного человека.
"Убежден, что ваша плодотворная деятельность и впредь будет дарить публике радость и вдохновение, способствовать укреплению культурных связей между нашими братскими народами", - отметил Александр Лукашенко.-0-