1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Дарованные природой уникальный талант и артистическое обаяние, трудолюбие и безграничная преданность искусству позволили вам взойти на вершину музыкального Олимпа", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что исполняемые Львом Лещенко произведения, ставшие классикой советской и российской эстрады, на протяжении многих лет дарят яркие и теплые эмоции, находят отклик в сердцах миллионов преданных поклонников.

"Белорусская публика высоко ценит ваше творчество и с нетерпением ждет встречи с любимым артистом. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и благополучия", - добавил Александр Лукашенко.-0-