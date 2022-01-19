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19 января 2022, 07:00

Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Ножкина с 85-летием

Михаил Ножкин. Фото из Twitter-аккаунта @MihailNozkin
Михаил Ножкин. Фото из Twitter-аккаунта @MihailNozkin

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше творчество, в котором воплотились лучшие традиции советской школы искусства, завоевало признание и любовь публики. Благодаря уникальному профессиональному мастерству вы сыграли роли, покорившие сердца миллионов зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят Михаила Ножкина как замечательного актера и поэта, плодотворная деятельность которого способствует расширению и обогащению культурных связей между двумя народами.

Александр Лукашенко пожелал артисту доброго здоровья, долголетия, вдохновения и оптимизма.-0-

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