19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Беларуси вас знают и любят как талантливого актера, успешного режиссера и писателя. Вы сыграли немало ярких, запоминающихся ролей, которые неизменно привлекают глубиной характера, искренностью, выразительностью и мужественностью", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что творчество артиста и далее будет дарить зрителям радость и прекрасное настроение, содействовать укреплению дружбы между Беларусью и Россией на ниве культуры и искусства.

Александр Лукашенко пожелал Василию Ливанову доброго здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.-0-