3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Армена Джигарханяна с 85-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Многогранный талант, преданность делу и целеустремленность позволили вам достичь высот профессионального мастерства, полностью реализовать творческий потенциал. Вами созданы сотни ролей, каждая из которых отличается невероятной харизмой и огромной энергией", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Армену Джигарханяну, чтобы его деятельность и впредь дарила радость поклонникам и способствовала укреплению белорусско-российских культурных связей. Президент также пожелал ему здоровья, долголетия и благополучия.-0-