19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Геннадия Овсянникова с 85-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы принадлежите к выдающейся плеяде актеров, без которых тяжело представить современное искусство. Созданные вами образы, широко известные поклонникам театра и кино, отличаются глубоким знанием человеческих характеров, волнуют публику искренностью и безупречным художественным вкусом", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что богатая творческая биография артиста, его преданное служение Купаловской сцене и своей стране являются примером для талантливой молодежи, вызывают уважение профессионального сообщества и зрителей.

Александр Лукашенко пожелал Геннадию Овсянникову крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. "Уверен, что вы и впредь будете работать так же вдохновенно, пополняя сокровищницу белорусской культуры", - подчеркнул Президент.-0-