18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Соломина с 85-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Благодаря яркому таланту и исключительной индивидуальности вы создали незабываемые художественные образы в театре и кино, завоевали признание среди профессионалов и многомиллионной зрительской аудитории, - говорится в поздравлении. - Уверен, что ваша многогранная деятельность будет и впредь способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между нашими народами".

Александр Лукашенко пожелал Юрию Соломину долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия.-0-