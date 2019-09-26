26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы принадлежите к выдающейся плеяде актеров, без которых трудно представить современное сценическое искусство. Уникальный талант и высокое профессиональное мастерство позволили Вам сыграть в любимых многими поколениями фильмах яркие характерные роли, которые покорили сердца миллионов зрителей", - отмечается в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси хорошо знают и высоко ценят творчество Олега Басилашвили. "Пусть Ваша плодотворная деятельность и впредь дарит преданным поклонникам радость и хорошее настроение", - пожелал глава государства.

Президент также пожелал актеру новых свершений, здоровья, счастья и благополучия.-0-