14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Василия Шаранговича с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"За годы активной и плодотворной творческой деятельности вы внесли весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций национальной книжной и станковой школы графики. Ваши работы отличаются уникальным авторским почерком и безупречным вкусом", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что благодаря таланту Василия Шаранговича люди разных поколений в Беларуси и за ее пределами открывают для себя ценность и значимость изобразительного искусства.
"Уверен, вы и в дальнейшем будете обогащать сокровищницу отечественной культуры, служить хорошим примером для одаренной молодежи", - подчеркнул Президент.-0-
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