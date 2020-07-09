9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного учителя Беларуси Валерия Барашкова с 70-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

"Вам присущи все качества, которые должны быть у настоящего педагога: творческое начало, доброта и внимание к ученикам, чуткость и желание делиться своими знаниями и душевным теплом", - говорится в поздравлении.

Президент назвал вклад педагога в развитие и воспитание подрастающего поколения неоценимым, а его профессиональный путь и многолетний плодотворный труд - ярким примером служения белорусскому народу. За свои заслуги Валерий Барашков первым в истории независимой Беларуси был удостоен почетного звания народного учителя.

Александр Лукашенко пожелал педагогу крепкого здоровья, долгих лет жизни, вдохновения и благополучия.-0-