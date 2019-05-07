7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Елену Телькову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что ее талант, профессионализм и общественная ответственность заслуживают искреннего уважения и благодарности.
"На протяжении многих лет Вы с достоинством выполняете почетную миссию по возрождению и сохранению национального наследия, способствуете духовному и эстетическому воспитанию зрителя через народно-песенное творчество, - говорится в поздравлении. - Именно с Вашим именем связаны лучшие достижения заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы "Купалинка", которая является настоящей визитной карточкой белорусской культуры".-0-
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