30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Галину Орлову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вы принадлежите к выдающейся плеяде актеров, без которых тяжело представить современное сценическое искусство. Созданные вами образы, которые отличаются глубиной характера, выразительностью и искренностью, завоевали широкое признание зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что вклад Галины Орловой в воспитание одаренной молодежи, обогащение традиций отечественной культуры - пример высочайшего служения родной Беларуси.-0-
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