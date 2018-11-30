Галина Орлова и актер Александр Беспалый в сцене из спектакля "Милый лжец" (2003 год)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Галину Орлову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы принадлежите к выдающейся плеяде актеров, без которых тяжело представить современное сценическое искусство. Созданные вами образы, которые отличаются глубиной характера, выразительностью и искренностью, завоевали широкое признание зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что вклад Галины Орловой в воспитание одаренной молодежи, обогащение традиций отечественной культуры - пример высочайшего служения родной Беларуси.-0-