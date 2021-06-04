4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Людмилу Бржозовскую с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Большой талант, работоспособность, чрезвычайно широкий репертуар по праву вознесли вас к вершинам успеха и признания. Утонченная красота созданных вами образов - эталон для классического и современного балетного искусства", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что многолетняя деятельность артистки на пользу отечественной культуре является яркой страницей в истории Национального академического Большого театра Беларуси. "Сегодня вы делитесь с подрастающим поколением своим приобретенным опытом, помогаете достигнуть высокого профессионализма молодым талантам", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Людмиле Бржозовской крепкого здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.-0-