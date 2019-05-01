1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Наталию Гайду с юбилеем. Об этом в БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш вклад в создание, сохранение и развитие традиций национальной театральной школы является примером для молодых артистов, образцом искреннего служения нашей стране. С Вашим именем связаны лучшие достижения Белорусского государственного академического музыкального театра", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что постановки с участием артистки неизменно восхищают высоким уровнем профессионального мастерства, привлекают глубиной, выразительностью и душевной открытостью, оставляют незабываемые впечатления в сердцах многочисленных зрителей.

Александр Лукашенко пожелал Наталии Гайде здоровья, неисчерпаемого вдохновения, верных поклонников, плодотворной творческой деятельности.-0-