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27 августа 2021, 07:00

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с юбилеем

Нина Ломанович. Фото Большого театра Беларуси
Нина Ломанович. Фото Большого театра Беларуси
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Всю свою жизнь вы посвятили служению белорусскому музыкальному искусству. За годы вашего руководства хор Большого театра Беларуси приобрел славу высокопрофессионального коллектива, которому подвластны самые виртуозные исполнительские хоровые партии", - говорится в поздравлении.
 
Александр Лукашенко пожелал Нине Ломанович, чтобы ее творчество еще долгое время дарило всем зрителям художественное наслаждение от настоящего элитарного искусства.-0-
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